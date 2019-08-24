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فن

إيساف يهاجم ريهام سعيد: دعى الخلق للخالق وتبقى ريحتى واستريحتى

السبت 24/أغسطس/2019 - 03:37 م
إيساف
إيساف
شيرى نبيل
هاجم الفنان إيساف، المذيعة ريهام سعيد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتب الفنان إيساف، عبر حسابه على "انستجرام"، "عندا في ريهام سعيد وردا على كلماتها العنصرية الجارحة المفتقدة لأي نوع من أنواع الإنسانية والذوق، يا ريهام احنا كلنا جينا الدنيا في حاجات خارجة عن إرادتنا اخترناها او ماخترنهاش كمخلوق خلقه الخالق العظيم".

وتابع الفنان إيساف "بس بقي اللي بكامل إرادتنا اخترناه هو لسانا وهي أخلاقنا وتصرفاتنا فهما دول اللي نقدر نحاسب بعض عليهم، ده لو أصلا ده كان دورنا إننا أصلا نحاسب بعض أو نتنمر على بعض لكن دعي الخلق للخالق أحسن وتبقي ريحتي واستريحتي، وعامة أنا أي حد من صحابي مكلبظ شوية أنا بموت فيه وإحنا كلنا بنحبه ومنقدرش أصلا نعيش من غيره وشرف لينا كمان معرفته، وكلبظته دي مش حاجة تذكر أصلا لأنها لا تمط لأي عيب من العيوب بصلة".

وأضاف الفنان إيساف "العيوب جوانا مش برانا.. وإحنا كلنا عيوب".
إيساف يهاجم ريهام سعيد: دعى الخلق للخالق وتبقى ريحتى واستريحتى

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