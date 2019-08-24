شاهد.. غواصات روسية تطلق صواريخ باليستية أصابت أهدافها بنجاح

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض غواصات روسية أطلقت صواريخ باليستية أصابت أهدافها بنجاح.



وأوضحت أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم السبت، أن غواصات الأسطول الشمالي اختبرت صواريخ باليستية من طراز "سينيفا" و"بولافا"، وأصابت الصواريخ أهدافها بنجاح.



وقالت الوزارة في بيان إن الصواريخ الباليستية تم إطلاقها من الغواصتين "تولا" و"يوري دولغوروكي" في بحر بارنتس، وأصابت أهدافا في ميادين إطلاق النار بمنطقة أرخانغيلسك وكامشاتكا.



وأوضح البيان أن الصواريخ أطلقت من المنطقة القطبية للمحيط المتجمد الشمالي، ومن بحر بارنتس.



وأوضحت الوزارة أن الصواريخ التي تم إطلاقها ذات رؤوس حربية من الحجم الكبير، وأنها أكملت الدورة التحليقية المبرمجة كاملة ونجحت في إصابة أهدافها في منطقة أرخانغيلسك وكورا في شبه جزيرة كامتشاتكا.



تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلف أمس الجمعة، وزارتي الدفاع والخارجية بإعداد رد متكافئ على قيام الولايات المتحدة بتجربة لصاروخ مجنح جديد، مؤكدا أن موسكو لن تنجر للدخول في سباق تسلح جديد.



هذا وكان البنتاغون قد أعلن الاثنين الماضي عن تجربة إطلاق صاروخ مجنح يزيد مداه على 500 كلم، وذلك لأول مرة بعد انسحاب الولايات المتحدة مؤخرا من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.