مدير أمن القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة.. صور

قاد اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية حملة لإزالة الاشغالات وكافة البروز والإعلانات المخالفه بشارعى 25 و50 وشارع 15 مايو بحى غرب شبرا الخيمة بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية



وشملت الحملة رفع الاشغالات وإزالة كافة الأكشاك المتواجدة على جانبى الطريق فى حملة تعد الأكبر من نوعها، وتم تحرير محاضر إزالة كافة الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



فى السياق ذاته أصدر محافظ القليوبية تعليمات لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة أولًا بأول، وإزالة الإشغالات وعدم السماح بالتعدى على الرصيف، وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم، وعدم فرش بضاعتهم بالطريق.



وشدد المحافظ، على إزالة الأكشاك المخالفة والعشش العشوائية المقامة على جانبى الطرق الرئيسية، والتى تربط بين مراكز المحافظة لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدن المحافظة.

