التجار رفضوا المشاركة.. إجراء أول مزاد على الأقطان في الفيوم وبني سويف

بدأت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في إجراء مزادات على الأقطان المستلمة من المزارعين بمراكز التجميع في محافظتي الفيوم وبني سويف وعددها 17 مركزا، وذلك في إطار تنفيذ منظومة تداول القطن الجديدة والتي تطبق تجريبيا في هاتين المحافظتين.



وقد تم إجراء مزاد على الأقطان، اليوم الأحد، في 3 مراكز للتجميع حيث تم فتح المزاد بسعر أساس وهو 2100 جنيه للقنطار الزهر. حيث يتم احتساب سعر فتح المزاد بناء على متوسط الأسعار العالمية (مقومة بسعر الصرف اليومي للدولار الأمريكي) بين قطن البيما الأمريكي طويل التيلة و(إندكس A) قصير التيلة، والذي يتم إبلاغ الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج به من قبل هيئة التحكيم واختبارات القطن.



وحضر المزاد عدد خمس شركات تجارة من القطاع الخاص بالإضافة إلى شركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إلا أنه لم يتقدم أحد من التجار للمشاركة في المزاد بدعوى ارتفاع سعر فتح المزاد.



وتمت ترسية المزاد على شركة الوادي التي قامت باستلام الأقطان وسداد نسبة 70% من ثمن تلك الأقطان فورًا للمزارعين على أن يتم سداد الـ 30% المتبقية بحد أقصى أسبوع من تاريخه وذلك بعد تحديد معدل التصافي ونقل الأقطان الى المحلج وتصنيفها من قبل هيئة التحكيم واختبارات القطن، وفقا لما تم إقراره في نظام التداول الجديد. وقد بلغ عدد الأكياس المباعة 438 كيس بوزن 513 قنطار زهر ( 264 قنطار في الفيوم – 249 قنطار في بني سويف).



وسوف يتم بصفة يومية إجراء المزاد على الأقطان التي يقوم المزارعون بتسليمها لمراكز التجميع، بعد فرز الأقطان من قبل هيئة التحكيم واختبارات القطن، ووزنها من قبل جمعية القبانية.



جدير بالذكر أن مراكز تجميع الأقطان تقوم بتوزيع أكياس مصنوعة من الجوت ودوبارة قطنية على المزارعين لتعئبة الأقطان بها وتسليمها لتلك المراكز حفاظًا على الأقطان من التلوث، وقد بلغ عدد الأكياس الموزعة حتى أمس السبت 28.274 كيس، وذلك خلال أسبوع من فتح مراكز التجميع في محافظتي الفيوم وبني سويف.