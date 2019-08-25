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القعيد يكشف عن اختياره مشرفا على متحف نجيب محفوظ .. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:05 م
صدى البلد
أيمن سيد
كشف الروائي يوسف القعيد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن اختياره ليكون مشرفًا على متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ.

وقال يوسف القعيد فى حواره لبرنامج "حديث المساء "، بقناة "إم بي سي مصر" أن مدير المتحف هو الدكتور فتحي عبدالوهاب عثمان رئيس صندوق التنمية الثقافية، والذي لعب دورا أساسيا في تجهيز المتحف وإقامته وظهوره بشكل رائع، بجانب الجهود غير العادية لوزيرة الثقافة منذ توليها الوزارة وتصميمها على الانتهاء من المتحف بأي طريقة وبصورة جيدة.

وأضاف أنه تم الحصول على موافقة بإخلاء 3 أدوار في المبنى الذي أقيم فيه متحف نجيب محفوظ لزيادة مساحته، وذلك بعد موافقة وزير الآثار.

واستكمل أن المبنى الذي يقام فيه المتحف كان يتبع وزارة الآثار، لأنه في الأصل وكالة محمد بك أبوالدهب إلى أن هذا المتحف يعتبر مهما جدًا، مناشدًا المدارس والمعاهد والجامعات بزيارته وأن تكون زيارة المتحف جزءا أساسيا من ثقافة المصريين.

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