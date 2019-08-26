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اتحاد الكرة يكشف موقفه حول حكم إلغاء هبوط الأندية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 02:23 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال أسامة إسماعيل المتحدث باسم اتحاد الكرة المصري إنه حتى اللحظة لم يصل لاتحاد الكرة قرار بشكل رسمي حول إلغاء هبوط الأندية.

وأضاف أسامة إسماعيل فى تصريحات تلفزيونية أن الاتحاد فى انتظار وصول القرار حتى يتم بحثه خاصة من الشئون القانونية فى اتحاد الكرة وبالتالى يتم الوصول لموقف محدد للرد عليه.

وتابع أسامة إسماعيل أنه فى كل الاحوال اتحاد الكرة ليس ضد أي قرارات ولكن ما يحكم الجميع المصلحة العامة للكرة المصرية مشيرا الى أنه لا توجد مؤسسة ترفض قرارات قضائية.

واستكمل أسامة إسماعيل أن القرار لا يتم اعتماده من وسائل الإعلام ولكن يجب ان يتم مخاطبة اتحاد الكرة به بشكل رسمي، مشيرا إلى انه قد يكون هناك حيثيات للقرار، حيث انه من الممكن أن لا يكون ملزما ولكن الاتحاد فى انتظار القرار بشكل رسمي.

وأشار في حديث آخر، إلى أنه هناك حاليا مفاضلة بين 6 او 7 أسماء لتولى تدريب المنتخب المصري لكرة القدم مشيرا الى ان جميع الاسماء المطروحة لمدربيين وطنيين وسيتم الإعلان عنه يوم الأربعاء القادم.




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