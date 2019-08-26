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رياضة

رسميا.. المقاولون العرب يضم شكري نجيب نجم الإسماعيلي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:37 ص
شكرى نجيب
شكرى نجيب
عمرو الحلوانى - محمد رشاد
حسم مسئولو نادى المقاولون العرب، التعاقد مع شكرى نجيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصل مسئولو المقاولون العرب على توقيع اللاعب بشكل رسمى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من قبل إدارة المقاولون العرب للتعاقد مع شكر نجيب بناء على رغبة عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون والذى أدى رغبته فى الحصول على خدمات نجيب فى ظل قناعاته الكاملة بالقدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها اللاعب.

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