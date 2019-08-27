قبل التوقيع الرسمى.. الأهلي يرسل عقود المدرب الجديد لمرتجي وتوفيق

أرسلت إدارة الشئون القانونية بالأهلي عقود المدرب الجديد عبر الأيميل لأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي والمتواجد حاليًا في أوروبا.



وأعلنت قناة النادي الأهلي أنه تم التوصل لاتفاق نهائي مع المدرب الجديد وسوف يتم الإعلان عنه خلال ساعات.



وكشفت مصادر خاصة أن خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات قد توصلا لاتفاق خلال تواجدهما بالبرتغال مع مدرب النادي الجديد لكنهما يفرضان السرية الكاملة على اسمه.



وقالت المصادر إن المهندس سمير عدلي المدير الإداري لجهاز الكرة قد بدأ في استخراج تأشيرة الدخول للمدرب الجديد قبل القدوم للقاهرة والإعلان الرسمي.