بـ فيديو كارتون.. أصالة تروج لأغنيتها الجديدة فى قربك

نشرت الفنانة أصالة فيديو "كارتون" رُكب عليه جزء من أغنيتها الجديدة فى قربك عبر موقع الاجتماعي "انستجرام".



وعلقت أصالة على الفيديو قائلة "ﻗرﺑك ﺑﺣب اﻟﻠﻲ ﺟﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ.. ﻓﻲ ﺑﻌدك ﺑﻌد اﻟﻠﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ.. ﻓﻲ ﻗرﺑك ﺑﺣﺑك ﻓﻲ ﺑﻌدك ﺑﺣﺑك.. وھﻔﺿل اﺣﺑك اﻧﺎ ..استمعوا إلى جديدي أغنية "في قربك" من ألبوم #في_قربك الآن على قناتي الرسمية على يوتيوب من اللينك في البايو ".



وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: الله عليكى يا اصالة - جميلة جدا - بجد روعة.



وتخوض أصالة نصري، لأول مرة، تجربة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف في فيلم "ولاد رزق 2"، الذي عُرض في موسم عيد الأضحى 2019.



فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد داود، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ونسرين أمين، وإخراج طارق العريان.

