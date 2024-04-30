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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لدعم الخدمات بالشروق: بيع 9 محلات تجارية وصيدلية بالمزاد العلني

صدى البلد

أعلن  المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه عقد جلسة بالمزاد العلني لبيع عدد من الوحدات التجارية بعدة مناطق بالمدينة 
مؤكدا أنه تم ترسية (10) محلات بكلاً من الأسواق التجاريه المنفذه عن طريق الجهاز بمناطق (الإسكان الإجتماعى- الحى الثانى-الحى السابع- الحى الأول شرق- الخامسه عمارات – كمبوند جنه)بمساحات تبدأ من 13.5م2 حتى 68م2 والتى ستساهم في توفير أنشطة (صيدليه/ مخبز/سوبر ماركت /مطعم /كافيه / بيع ادوات صحيه) بهدف التيسير على السكان وجعل هذه الخدمات بالقرب من محل إقامتهم .


وأضاف رئيس الجهاز بأن سعر المتر المربع للمحلات التجاريه تراوح بين (93ألف جم) حتى (183ألف جم) وللصيدليه (190ألف جم ) وبحصيلة إجمالية تتعدى (28مليون جنيه) مشيراً إلى أنه سيتم إستكمال خطة الطرح تباعاً لتشمل كافة أنحاء مدينة الشروق .

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