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حوادث

السيطرة على حريق فى شقة سكنية بقليوب دون إصابات

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:13 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب فى شقة بالطابق الرابع بقرية طنان التابعة لمدينة قليوب دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء أحمد العشماوى مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بطنان التابعة لمدينة قليوب.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم الدفع بسيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

فيما تم التحفظ على الحريق لمعرفة أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات وتولت النيابة التحقيق.

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