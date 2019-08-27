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برلمان

ماجد طوبيا: القمة المصرية اليابانية تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:04 م
النائب ماجد طوبيا
النائب ماجد طوبيا
ماجدة بدوى
قال النائب ماجد طوبيا، إن لقاء الرئيس مع رئيس الوزراء اليابانى "شينزو آبى" على هامش مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7" الذى يعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية برئاسة مصر واليابان، وبمشاركة زعماء الدول الأفريقية خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجارى، سؤكد عمق العلاقات بين البلدين، ومكانة مصر دوليا، بفضل الجهود المبذولة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف طوبيا، أن اللقاء يشهد سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات، والمشروعات الضخمة التى تنفذها اليابان فى مصر ومن بينها الطرق ومترو الأنفاق والطاقة والجامعة اليابانية للتكنولوجيا والمتحف المصرى الكبير. الأفريقية، ومناقشة مستقبل التيكاد والتنمية الأفريقية، وتسريع التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال الابتكار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتعميق المجتمع المستدام والمتماسك.

واستطرد عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة انعكست على دور مصر الحقيقى فى المنطقة، وكيف أصبحت مصر محورا اقتصاديا سياسيا استثماريا اجتماعيا هاما فى المنطقة، ودورها فى الحرب على الإرهاب نيابة عن المنطقة، فى الوقت الذى نشهد بناء وتنمية حقيقية على أرض الواقع ما لم نشهدها من قبل.

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