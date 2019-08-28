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خطوات لتجديد شنطة المدرسة القديمة وتحويلها لجديدة بأقل التكاليف

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:19 ص
أهم 3 خطوات لتجديد
أهم 3 خطوات لتجديد شنطة المدرسة القديمة وتحويلها لجديدة بأقل
أسماء عبد الحفيظ
مع اقتراب عودة المدارس تفكر كل أسرة في أول طلبات هذه العودة وهو احتياج الأطفال لشنطة المدرسة فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل باهظ الثمن ،لذلك تقدم لك الشيف نجلاء الشرشابي أهم 3 خطوات لتجديد شنطة المدرسة القديمة وتحويلها لجديدة بأقل التكاليف.

التنظيف
أول خطوة لتجديد شنطة المدرسة القديمة هي محاولة تنظيفها جيدًا وغسلها على درجة الحرارة والمسحوق المناسب لها، فهناك أنواع من الشنط يمكن تنظيفها في الغسالة وأخرى تحتاج للنقع في المياه ثم الفرك والشطف ونوع أخرى فقط يحتاج للتلميع بقطعة قماش نظيفة ومبللة حفاظًا عليها.


الصيانة
حتى يمكن تجددي شنطة المدرسة وإعادتها كالجديدة يجب أن تمر على محلات تصليح الشنط والأحذية حتى تتم صيانتها سواء بتغير السوستة أو تصليح القطوع بها وإعادة التأكيد على ثبات اليد حتى تتحمل الاستخدام الجديد.


التزيين 
بعد التصليح يجب فحص الشنطة لتزيينها وتغطية المناطق المقطوعة سواء باستيكر ورسومات كارتونية تلصق أو حتى الورود وقطع الدانتيل وكافة أنواع التطريز بالقماش. كل هذا يمكن استغلاله لتجديد مظهر الشنطة القديمة وتحويلها لجديدة بأقل التكاليف.

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