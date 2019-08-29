بتكلفة 18 مليون جنيه.. الفار يدخل الدوري الممتاز في الدور الثاني

اجتمع أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، مع شركة إسبانية لتطبيق تقنية الفيديو الـVAR بداية من الدور الثاني لبطولة الدوري.





وأبلغ مسئولو الشركة اتحاد الكرة بأن التكلفة تصل إلى 18 مليون جنيه في الموسم، حيث استفسر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد على التكلفة حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.





وعقد اتحاد أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة ، برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعًا اليوم مع شركة إسبانية لتطبيق تقنية الفيديو الـVAR بداية من الدور الثاني لبطولة الدوري.



