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رياضة

بتكلفة 18 مليون جنيه.. الفار يدخل الدوري الممتاز في الدور الثاني

الخميس 29/أغسطس/2019 - 05:10 ص
تطبيق فار
تطبيق "فار"
محمد رشاد
اجتمع أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، مع شركة إسبانية لتطبيق تقنية الفيديو الـVAR بداية من الدور الثاني لبطولة الدوري.

وأبلغ مسئولو الشركة اتحاد الكرة بأن التكلفة تصل إلى 18 مليون جنيه في الموسم، حيث استفسر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد على التكلفة حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.

وعقد اتحاد أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة ، برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعًا اليوم مع شركة إسبانية لتطبيق تقنية الفيديو الـVAR بداية من الدور الثاني لبطولة الدوري.

واتفق اتحاد الكرة على تدريب حكام الدوري على تقنية الفار حتى يتم التعامل في مسابقة الدوري بدءا من الدور الثاني.

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