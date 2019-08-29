الحمام يتعاقد مع مهاجم الشمس لمدة موسمين

تمكنت إدارة نادي الحمام برئاسة نور رسلان، من التعاقد مع اللاعب محمود زناتي مهاجم فريق الشمس، لدعم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد من الممتاز ب.



ووقع اللاعب محمود زناتي علي عقود الانضمام رسميا لفريق الحمام لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن صفوف نادي الشمس الذي هبط القسم الثالث.



ويسعي مسؤولو نادي الحمام والجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق بشكل جيد، استعدادا للموسم الجديد من دوري الممتاز ب بمجموعة بحري.



ولعب محمود الزناتي من قبل في عده فرق منها كهرباء الإسماعيلية وسوهاج والترسانة والشمس ،ىقبل أن يوقع لصفوف الحمام رسميا.

