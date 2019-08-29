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رياضة

اتحاد الكرة المسئول.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن عودة الجماهير

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:08 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
ياسمين تيسير
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري صديق محترم، وأن العلاقات رائعة بين الناديين.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أنه لا يعلم حتى الآن ملعب مباراة الفريق أمام الاتحاد في نصف نهائي بطولة كأس مصر، مشيرا إلى أنه تحدث إلى الجهات الأمنية بشأن عودة الجماهير للمباريات.

وتابع مرتضى منصور أنه أخبر الجهات الأمنية أن جمهور الزمالك بالملايين ولا يحضر المباريات سوى 200 فرد فقط ليؤكد له مسؤول أمني كبير أن اتحاد الكرة هو المسئول عن تحديد أعداد الجماهير بكل مباراة.

وقال مرتضى منصور إن المسؤول أخبره بأن الجهات الأمنية توافق تماما على عودة الجماهير وأنها تقوم بتأمين الملاعب بشكل رائع كما لو كان العدد كامل بالملعب.

وتابع مرتضى منصور أن عودة الجماهير أصبحت في يد اتحاد الكرة ويجب حلها في أقرب وقت.

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