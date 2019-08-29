ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في زوج شقيقة اللواء عادل لبيب

الخميس 29/أغسطس/2019 - 11:17 ص
الدكتور إسماعيل عبدالحميد
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ
محمود زيدان
أدى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، واجب العزاء في المهندس عبدالمنعم النحاس، وكيل وزارة الزراعة سابقًا، والد المحاسب عبدالله النحاس، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وزوج شقيقة اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق، وعم الدكتور عمرو النحاس، وكيل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.

وحرص على تأدية واجب العزاء - أيضًا - كل من اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شكري الجندي، واللواء هانى النواصرة، أعضاء مجلس النواب، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.
محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في زوج شقيقة اللواء عادل لبيب
محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في زوج شقيقة اللواء عادل لبيب
محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في زوج شقيقة اللواء عادل لبيب
محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في زوج شقيقة اللواء عادل لبيب
محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في زوج شقيقة اللواء عادل لبيب
محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في زوج شقيقة اللواء عادل لبيب
محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في زوج شقيقة اللواء عادل لبيب
محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في زوج شقيقة اللواء عادل لبيب
محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في زوج شقيقة اللواء عادل لبيب
محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في زوج شقيقة اللواء عادل لبيب

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الحكيم والهنداوي ببيلا بـ 4.8 مليون جنيه

اليوم.. محافظ كفر الشيخ يفتتح أعمال تطوير وتوسعات بمدرستين

محافظ كفر الشيخ يفتتح أعمال تطوير مدرسة على عبدالشكور .. صور

بتكلفة 4.8 مليون جنيه..محافظ كفرالشيخ يفتتح تطوير وتوسعات مدرسة سيدي طلحة

ترشيحاتنا

قبل غلق القيد .. لعبة القطار والفار بين مارسيلو وأزارو والأهلي

سيف القذافي: السيسي هدية الله للمصريين

يا فرحة ما تمت.. مصرع عروس وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة بطريق أسوان/ القاهرة

تصرف مفاجئ في السعودية.. تصاعد الأزمة بين أصالة وأحلام

«الفلاحين» تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الثوم عن العام الماضي

مش هيكون لونه أخضر تاني.. ميزة جديدة تسمح لك بتغيير لون واتساب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر أشقر و بلوزة اوف شولدر.. بوسى شلبى بإطلالة كلاسيكية فى سوريا

شاهد.. نجوم العالم على السجادة الحمراء فى فينيسيا

بصيحة الـ polka dots و مجوهرات راقية.. ريا ابى راشد تستعرض أناقتها