محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في زوج شقيقة اللواء عادل لبيب

أدى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، واجب العزاء في المهندس عبدالمنعم النحاس، وكيل وزارة الزراعة سابقًا، والد المحاسب عبدالله النحاس، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وزوج شقيقة اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق، وعم الدكتور عمرو النحاس، وكيل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.
وحرص على تأدية واجب العزاء - أيضًا - كل من اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شكري الجندي، واللواء هانى النواصرة، أعضاء مجلس النواب، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.