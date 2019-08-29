محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في زوج شقيقة اللواء عادل لبيب

أدى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، واجب العزاء في المهندس عبدالمنعم النحاس، وكيل وزارة الزراعة سابقًا، والد المحاسب عبدالله النحاس، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وزوج شقيقة اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق، وعم الدكتور عمرو النحاس، وكيل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.



