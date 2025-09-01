شريف فتحي: مصر دولة سياحية بامتياز.. وعندنا اللي مش موجود في المنطقة

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن السياحة في مصر بها تحركات كثيرة والسائحين يتحركون في مختلف محافظات الجمهورية مثل البحر الأحمر وسيوة.

وقال شريف فتحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "إحنا دولة سياحية بامتياز، وبنعمل سياحة مش موجودة في المنطقة".

وأضاف شريف فتحي: "لدينا مكونات صناعة السياحة بشكل كامل، ونعمل على تطوير المنتجات السياحية لإقناع السائحين بها".

وأكمل شريف فتحي: "نحن بحاجة إلى زيادة الطاقة الفندقية في مصر لاستيعاب أعداد أكبر من السائحين طوال العام".

ولفت شريف فتحي إلى أننا: "نستهدف توفير الأمن والسلامة والنظافة الكاملة للسائحين، ونستهدف تواجد معايير جودة متميزة".