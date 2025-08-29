مصر تحقق 12.5 مليار دولار من السياحة في 9 أشهر بزيادة 14.7%

سجلت الإيرادات السياحية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 14.7% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2024/2025، لتصل إلى 12.5 مليار دولار، مقارنة بـ10.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

إطلاق حملات ترويجية مبتكرة

ويعكس هذا النمو مجموعة من الجهود الحكومية التي شملت تطوير البنية التحتية السياحية والمطارات، وتحسين جودة الخدمات الفندقية، إلى جانب إطلاق حملات ترويجية مبتكرة لاستقطاب المزيد من الأسواق الواعدة.

كما عملت الدولة على تعزيز تنوع المنتج السياحي ليشمل السياحة الثقافية والشاطئية والعلاجية، بما يسهم في زيادة عدد الليالي السياحية ومتوسط إنفاق السائح.