"إيمان يواجه التحديات".. رسالة مؤتمر "I CAN 7" لشباب السياحة بالبحر الأحمر

اختتمت إيبارشية البحر الأحمر المؤتمر السنوي السابع للشباب العاملين بالقطاع السياحي والذي حمل عنوان "I CAN 7"، وأقيم في بيت "سان مارك" للمؤتمرات بالخطاطبة.

الشك والإيمان

واستضاف المؤتمر نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، وألقى نيافته محاضرة بعنوان "الشك والإيمان - كيف أواجه - اسألني".

كما تضمن المؤتمر محاضرات ألقاها عدد من الآباء الكهنة المتخصصين عن: "ما هي ثمار الإيمان - إيمان بلا رياء"، و"الإيمان في زمن التشويش (الإلحاد والشك)"، و"البيت المسيحي وتحدي الإيمان"، بجانب عددًا من الفقرات المختلفة.

هذا وشارك في المؤتمر ٤٥٠ شاب وشابة من أبناء الإيبارشية.