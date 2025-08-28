قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة العام الدراسى الجديد.. الداخلية تعلن مفاجأة للمواطنين|فيديو
مينا ماهر: محمد صبحي أفضل حارس في الدوري المصري
نتيجة وظائف البريد المصري 2025 .. رابط استعلام مباشر
مصروفاتها 18650جنيها .. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية الجديدة
منال عوض: تعزيز الكفاءات الإدارية يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العمل المحلي والبيئي
مصطفى بكري: مصر تتعرض لمخاطر شديدة خلال الفترة الحالية
التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة للتعاقد مع 1460 في وظيفة معلم مساعد مواد شرعية بالأزهر الشريف
اغتيال صادم بإسطنبول.. مقـ تل رئيس نادي علم داغ التركي برصاصة في الرأس
صنعاء تهتز بهجوم إسرائيلي.. ترجيحات باغتيال رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم
رضا عبد العال لـ صدى البلد: صفقات الزمالك ينقصها الانسجام والمنافسة على الدوري صعبة
مصطفى بكري: توجيهات الرئيس السيسي واضحة وصريحة حول تطوير الإعلام
مصطفى بكري: أزمة الدولار أصبحت تاريخا كما قال الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

استقبل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، السيد محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية وعدد من أعضاء الجمعية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجمعية في عدد من المجالات لدعم الحركة السياحية الوافدة إلي مدينة الإسكندرية والساحل الشمالي، وكذلك لاستعراض فرص الاستثمار السياحي بهما.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالحضور، مستعرضاً رؤية ورسالة الوزارة وملامح استراتيجيتها الحالية التي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري كوجهة عالمية أولى لتنوع أنماطها السياحية من ثقافية وشاطئية وروحانية وصحراوية ومغامرات وغيرها تحت شعار: "مصر .. تنوع لا يضاهي". وأكد على أن الاستراتيجية ترتكز أيضاً على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي بما يضمن عوائد مستدامة تنعكس إيجاباً على البيئة والمجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية.

وأشار الوزير إلى حرص الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات السياحية، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً إطلاق “بنك الفرص الاستثمارية” لإعداد خريطة موحدة للاستثمارات السياحية المتاحة، والترويج لها داخلياً وخارجياً، بما يسهم في دفع عجلة التنمية السياحية المستدامة.

وقد شهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك في أنشطة متعددة تتعلق بقطاع السياحة والضيافة، لاسيما في ضوء جهود الجمعية التي تسهم في بناء القدرات البشرية وتطوير مهارات العاملين بالقطاع السياحي لاسيما الضيافة، بالإضافة إلى مناقشة آليات وضع خطط لتعزيز الاستثمار السياحي وتحسين التجربة السياحية في مدينة الإسكندرية.

وناقش اللقاء عدداً من الرؤى والمقترحات الخاصة بتعزيز مكانة الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية وربطها بالساحل الشمالي، مع العمل على تعظيم سياحة اليخوت والأنشطة المرتبطة بها، إلى جانب الاستفادة من منتج سياحة الحوافز والمؤتمرات (MICE).

وتناول اللقاء سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة والجمعية لتنفيذ برامج تدريبية في مجالات الضيافة والحوافز والمؤتمرات، مع إمكانية إطلاق بعضها عبر منصة التدريب الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً (EGYTAP).

واتفق الجانبان على عقد اجتماع موسع قريباً بالتنسيق مع وبحضور محافظ الإسكندرية بحضور رئيس ومسئولي الجمعية، لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة وسبل الترويج لها بشكل أكبر بما يضمن زيادة حصتها من التدفقات السياحية.

وفي ختام اللقاء، دعا السيد محمد هنو، السيد الوزير،  ليكون ضيف شرف “الصالون السياحي” الذي تنظمه الجمعية، لمشاركة أعضاءها استراتيجية الوزارة ورؤيتها المستقبلية، وتبادل الأفكار والمقترحات حول تنمية القطاع السياحي.
 

وزير السياحة والآثار السياحة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية سياحة الإسكندرية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

سعر الذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

ترشيحاتنا

أهمها الثالثة.. نصائح مهمة للتعامل مع الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة

أهمها الثالثة.. نصائح مهمة للتعامل مع الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة

بعد فوزه على فاركو.. موعد مباراة الزمالك المقبلة وغياب لاعب هام

بعد فوزه على فاركو.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

ثقب أسود

ثقب أسود يحير العلماء ويهدد كوكب الأرض.. ما القصة؟

بالصور

5 أضرار خطيرة تهدد صحة عشاق المشروبات الغازية وبدائل طبيعية أفضل

مخاطر الإفراط في إستهلاك المشروبات الغازية
مخاطر الإفراط في إستهلاك المشروبات الغازية
مخاطر الإفراط في إستهلاك المشروبات الغازية

في حضور أسرته.. بدء عزاء الإعلامي عاطف كامل بكنيسة مارمرقس

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

كانت زى القمر.. وفاة طفلة في حضن أمها أثناء الرضاعة

الرضاعة
الرضاعة
الرضاعة

باردة ولذيذة في حر الصيف.. طريقة عمل بسبوسة بالكريم كراميل

طريقة عمل بسبوسة بالكريم كراميل
طريقة عمل بسبوسة بالكريم كراميل
طريقة عمل بسبوسة بالكريم كراميل

فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

الطفل عمار

مات غدرا في بورسعيد.. قصة الطفل عمار الذي دفع حياته ثمنا لسرقة محل والده

ابرام يوسف

خرج ولم يعد.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

عروس حلوان

أخدت حقن مغشوشة.. التقرير الطبي يكشف سبب وفاة عروس حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد