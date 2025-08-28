وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية

استقبل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، السيد محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية وعدد من أعضاء الجمعية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والجمعية في عدد من المجالات لدعم الحركة السياحية الوافدة إلي مدينة الإسكندرية والساحل الشمالي، وكذلك لاستعراض فرص الاستثمار السياحي بهما.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالحضور، مستعرضاً رؤية ورسالة الوزارة وملامح استراتيجيتها الحالية التي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري كوجهة عالمية أولى لتنوع أنماطها السياحية من ثقافية وشاطئية وروحانية وصحراوية ومغامرات وغيرها تحت شعار: "مصر .. تنوع لا يضاهي". وأكد على أن الاستراتيجية ترتكز أيضاً على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي بما يضمن عوائد مستدامة تنعكس إيجاباً على البيئة والمجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية.

وأشار الوزير إلى حرص الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات السياحية، لافتاً إلى أنه سيتم قريباً إطلاق “بنك الفرص الاستثمارية” لإعداد خريطة موحدة للاستثمارات السياحية المتاحة، والترويج لها داخلياً وخارجياً، بما يسهم في دفع عجلة التنمية السياحية المستدامة.

وقد شهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك في أنشطة متعددة تتعلق بقطاع السياحة والضيافة، لاسيما في ضوء جهود الجمعية التي تسهم في بناء القدرات البشرية وتطوير مهارات العاملين بالقطاع السياحي لاسيما الضيافة، بالإضافة إلى مناقشة آليات وضع خطط لتعزيز الاستثمار السياحي وتحسين التجربة السياحية في مدينة الإسكندرية.

وناقش اللقاء عدداً من الرؤى والمقترحات الخاصة بتعزيز مكانة الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية وربطها بالساحل الشمالي، مع العمل على تعظيم سياحة اليخوت والأنشطة المرتبطة بها، إلى جانب الاستفادة من منتج سياحة الحوافز والمؤتمرات (MICE).

وتناول اللقاء سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة والجمعية لتنفيذ برامج تدريبية في مجالات الضيافة والحوافز والمؤتمرات، مع إمكانية إطلاق بعضها عبر منصة التدريب الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً (EGYTAP).

واتفق الجانبان على عقد اجتماع موسع قريباً بالتنسيق مع وبحضور محافظ الإسكندرية بحضور رئيس ومسئولي الجمعية، لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة وسبل الترويج لها بشكل أكبر بما يضمن زيادة حصتها من التدفقات السياحية.

وفي ختام اللقاء، دعا السيد محمد هنو، السيد الوزير، ليكون ضيف شرف “الصالون السياحي” الذي تنظمه الجمعية، لمشاركة أعضاءها استراتيجية الوزارة ورؤيتها المستقبلية، وتبادل الأفكار والمقترحات حول تنمية القطاع السياحي.

