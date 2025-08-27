السياحة تنظم رحلة لأوائل الثانوية العامة لزيارة آثار الجيزة.. صور

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رحلة سياحية لأوائل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2024 لزيارة عدد من أبرز المواقع الأثرية والسياحية بمحافظة الجيزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (الجمهورية).

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دعم النشء والشباب وتعزيز وعيهم بتاريخ وحضارة بلادهم.

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تنظيم هذه الرحلة يأتي ضمن تقليد سنوي تحرص الوزارة على استمراره، بهدف غرس قيم الانتماء والفخر بالهوية المصرية لدى الطلاب، وتنمية وعيهم بأهمية الحفاظ على التراث الأثري والحضاري، إلى جانب التعريف بالدور المحوري الذي تلعبه صناعة السياحة في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك اتساقًا مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وخلق جيل مدرك لتاريخ بلاده وقادر على صون تراثه.

وتضمن البرنامج السياحي للرحلة زيارة منطقة أهرامات الجيزة، حيث قام الطلاب بجولة بمركز الزوار ومعبد الوادي، كما شاهدوا هرم خوفو من الخارج، وزاروا منطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما، واستمعوا إلى شرح مبسط حول عبقرية المصري القديم في فنون العمارة والهندسة، وطريقة بناء الأهرامات ونحت تمثال أبو الهول.

كما شملت الجولة زيارة المتحف المصري الكبير، حيث تعرف الطلاب على هذا الصرح الثقافي العملاق الذي يُعد أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى، واطلعوا على المقتنيات الأثرية الفريدة التي يضمها المتحف والمُعروضة بأحدث تقنيات العرض المتحفي.

واختُتم البرنامج السياحي برحلة نيلية على متن أحد البواخر السياحية، استمتع خلالها الطلاب بجمال نهر النيل وأجوائه المميزة.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم وانبهارهم بما شاهدوه من عظمة وعراقة الحضارة المصرية، مؤكدين شعورهم بالفخر بتراث بلدهم العريق، وحرصهم على توثيق هذه اللحظات بالصور التذكارية.



