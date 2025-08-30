المالية: تحفيز حركة السلع والتجارة والسياحة بشكل كبير خلال السنوات المقبلة

أكد وزير المالية أن الحكومة خصصت ضمانات تصل إلى 94 مليار جنيه لدعم وتطوير قطاعات النقل المختلفة، وذلك بهدف تحفيز حركة السلع والتجارة والسياحة بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.

تعزيز قطاع الأنفاق والسكة الحديد

تم تخصيص 74.1 مليار جنيه لدعم الهيئة القومية للأنفاق و13.5 مليار جنيه للهيئة القومية للسكة الحديد لتطوير مشاريع النقل العام، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وسهولة التنقل للمواطنين.

تحسين خدمات الطاقة:

تم توفير نحو 440 مليار جنيه لمعالجة مشكلات الطاقة، وهو ما أدى إلى انتظام الكهرباء بشكل مستمر، ما ساعد على دعم جميع القطاعات الإنتاجية، سواء في الصناعة أو الاستثمار.