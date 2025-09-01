النائب العام يتوجه إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية

سافر النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الإثنين، الموافق الأول من شهر سبتمبر، إلى مدينة صلالة بسلطنة عمان؛ للمشاركة في أعمال الاجتماع السادس لجمعية النواب العموم العرب، والمقرر انعقاده خلال الفترة من الثاني إلى الثالث من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يشمل جدول الأعمال، ما يلي:

- مناقشة زيادة عدد الدول الأعضاء بالجمعية.

- استعراض هيكل المقر الدائم للجمعية بجمهورية مصر العربية.

- استعراض الميزانية الختامية للعام الجاري.

- عقد جلسات نقاشية تتناول التجربة المصرية في مجال مكافحة جرائم العملات المشفرة والمحافظ الرقمية.