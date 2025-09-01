وزير السياحة: أدخلنا 5500 غرفة فندقية للتشغيل منذ بداية 2025

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن هناك تحدٍّ لاستيعاب الرحلات الجوية في التوقيتات التي يطلبها السائحون.

وقال شريف فتحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "منذ بداية العام أدخلنا 5500 غرفة فندقية في التشغيل، ونأمل مع نهاية العام تشغيل 6000 غرفة أخرى".

وأضاف شريف فتحي: "إحنا نستحق الأفضل، ونسعى إلى زيادة أعداد الغرف الفندقية"، مضيفًا: "نطرح فكرة بنك الفرص الاستثمارية لتشييد فنادق جديدة مع توفير حوافز".

وأكمل شريف فتحي: "نعمل مع وزارة الاستثمار ووزارات أخرى على ميكنة ملف إنشاء الفنادق واختصار الإجراءات".

ولفت شريف فتحي، إلى أن: “أغلب اللي فاهمين سياحة اشتروا فنادق كانت مغلقة من قِبل آخرين، لأنهم يعرفون كيف يديرونها”.