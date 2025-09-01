قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمضان عبد المعز: يجب علينا الاحتفاء بميلاد النبي ودراسة سيرته والاقتداء بأخلاقه
النائب العام يتوجه إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية
شريف فتحي: مصر دولة سياحية بامتياز.. وعندنا اللي مش موجود في المنطقة
وزير السياحة: أدخلنا 5500 غرفة فندقية للتشغيل منذ بداية 2025
بنتي كل ما يتقدم لها عريس لا يحدث نصيب؟.. أمين الإفتاء يجيب
الأهلي يحدد 19 سبتمبر موعدا لعقد الجمعية العمومية
عمرو أديب: مصر دولة سياحية.. ولو عايز الحق هي أولى بزيادة السائحين بها
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور التاني برقم الجلوس ..مجاناً على صدى البلد
أسباب رحيل خوسيه ريبيرو عن الأهلي.. تفاصيل تقرير محمد يوسف لإداة النادي
مؤسسة أبو العينين تتبنى تعليم طفل الاسماعلية علي عبقري الرياضيات حتى الجامعة
الأردن وفرنسا يرفضان أي خطة لإعادة إعمار غزة تتضمن تهجيرا قسريا للسكان
ثروة للأجيال القادمة.. وزير الري يوضح لماذا لا يمكننا العبث بالمياه الجوفية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير السياحة: أدخلنا 5500 غرفة فندقية للتشغيل منذ بداية 2025

وزير السياحة
وزير السياحة
هاني حسين

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن هناك تحدٍّ لاستيعاب الرحلات الجوية في التوقيتات التي يطلبها السائحون.

وقال شريف فتحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "منذ بداية العام أدخلنا 5500 غرفة فندقية في التشغيل، ونأمل مع نهاية العام تشغيل 6000 غرفة أخرى".

وأضاف شريف فتحي: "إحنا نستحق الأفضل، ونسعى إلى زيادة أعداد الغرف الفندقية"، مضيفًا: "نطرح فكرة بنك الفرص الاستثمارية لتشييد فنادق جديدة مع توفير حوافز".

وأكمل شريف فتحي: "نعمل مع وزارة الاستثمار ووزارات أخرى على ميكنة ملف إنشاء الفنادق واختصار الإجراءات".

ولفت شريف فتحي، إلى أن: “أغلب اللي فاهمين سياحة اشتروا فنادق كانت مغلقة من قِبل آخرين، لأنهم يعرفون كيف يديرونها”.

السياحة اخبار التوك شو وزير السياحة السائحين الغرف الفندقية

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

1500 جنيه منحة المولد النبوي

شروط الحصول على 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

جانب من الاجتماع

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

مصطفى بكري

مصطفى بكري يتقدم بـ 7 بلاغات ضد عدد من الأشخاص بتهمة السب والقذف

صناعة الدواء

توطين صناعة الأدوية الحيوية.. نواب: خطوة لحماية أمن مصر الصحي.. وتحقيق الإكتفاء الذاتي أبرز الفوائد

مجلس النواب

برلماني: استضافة مصر اجتماع مجموعة العشرين تعكس مكانتها الدولية وثقة المجتمع الدولي

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

القاتل الخفي.. مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ ويصيبك بالاكتئاب

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

