خطط تسويقية ودعايا بالذكاء الاصطناعي.. وزير السياحة: لدينا تنوع في المقاصد السياحية

أكد شريف فتحي وزير السياحة والأثار، أن مصر لديها مقومات كثيرة ولدينا تنوع كبير لا يضاهي في الأنشطة السياحية .



وقال شريف فتحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" لدينا تنوع في المقاصد السياحية داخل مصر ونعمل على دخول هذه المنتجات في خط سير السائح ".

وتابع شريف فتحي :" نقوم بحملات دعائية باستخدام الذكاء الاصطناعي ولدينا خطط تسويقية للسياحة المصرية في كل دولة ".

واكمل شريف فتحي :" نحدد في كل سوق سياحي المنتجات السياحية التي نرغب في أن نجذب السائحين لها ".

ولفت شريف فتحي :" نستحق أعداد أكبر من السائحين الوافدين إلى مصر".