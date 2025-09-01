الأهلي يحدد 19 سبتمبر موعدا لعقد الجمعية العمومية

حدد مجلس إدارة الأهلي يوم 19 سبتمبر موعدًا لعقد الجمعية العمومية الخاصة لإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وأكد مجلس الأهلي أن الجمعية العمومية الخاصة ستُقام يوم 19 سبتمبر بالمقر الرئيسي للنادي.

ووجه مجلس الإدارة- في اجتماعه الذي عُقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة- الشكر إلى اللجنة القانونية المشكلة من قبل المجلس لإعداد مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي، المقترح عرضه على الاجتماع الخاص للجمعية العمومية، بما يتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017، والصادر بالقانون رقم 171 لسنة 2025.

كما أثنى المجلس على المجهودات الكبيرة التي قامت بها اللجنة، بعدما أنجزت مهمتها في فترة وجيزة، وكانت في حالة انعقاد مستمر منذ يوم 27 أغسطس الماضي لإتمام مهمتها.