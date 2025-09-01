9 آلاف معلم قرآن ومواد شرعية .. موعد التقديم على وظائف الأزهر للمعاهد

أعلن الأزهر الشريف عن حاجته للتعاقد مع 1460 معلم مواد شرعية بمختلف المحافظات، وذلك في إطار خطة الأزهر لتوفير الكوادر التعليمية المتخصصة، والارتقاء بالعملية التعليمية.

كما أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابط التسجيل على وظائف الأزهر للتعاقد مع 7576 معلم مساعد قرآن كريم بالمعاهد الأزهرية، -للمراحل التعليمية: (ابتدائي - إعدادي - ثانوي) في المحافظات المختلفة.

موعد التقديم على وظائف الأزهر

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن موعد التقديم على وظائف الأزهر، سيكون بداية موعد التقديم 14 سبتمبر وآخر موعد للتقديم هو 27 سبتمبر 2025م.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الأزهر الشريف على سد احتياجات المعاهد الأزهرية من المعلمين المتخصصين، وتعزيز دوره الرائد في تعليم القرآن الكريم والمواد الشرعية ونشر القيم والأخلاق الإسلامية السمحة.

وأوضح الأزهر الشريف، أن التقديم على وظائف معلم مواد شرعية، يتم حصريًّا من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر الرابط التالي من هنا

شروط وظائف الأزهر

ويشترط للقبول في وظائف الأزهر، سواء وظيفة معلم مواد شرعية بالأزهر الشريف، أو وظيفة معلم مساعد قرآن كريم، اجتياز الاختبارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

كما يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاماً، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال من كلية التربية بجامعة الأزهر تخصص مواد شرعية، أو مؤهل عال من كليات أخرى تخصص مواد شرعية بشرط حصوله في هذه الحالة على دبلوم التربوي.

ويشترط أن يكون المتقدمين إلى وظيفة معلم مواد شرعية بالأزهر الشريف، أن يكونوا من خريجي إحدى الكليات الأزهرية ووفقا للكليات للكليات والتخصصات المطلوبة.

كما يشترط ألا يقل تقدير المتقدمين إلى وظيفة معلم مواد شرعية بالأزهر الشريف عن مقبول.

وتتطلب إجراءات التقديم على وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر الشريف، تقديم صورة البطاقة الشخصية سارية، والمؤهل الدراسي والموقف من الخدمة العسكرية للذكور، والخدمة العامة للإناث، والدبلوم التربوي، وإيصال الإيداع البنكي، وبطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

تعليمات التسجيل

ويتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

كما يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا، وفي حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب، وفي حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

وفي حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب، وفي حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب، وفي حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

وفي حال تقديم إفادة بالمؤهل يلزم أن تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحاً بها البيانات الأساسية و على الأخص الاسم كاملاً والتخصص والتقدير العام و النسبة الموئية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني، وفي حال الإعاقة يجب إرفاق بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

ويلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علماً بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز و سيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

كما يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي، ويتم التقديم للإعلان الكترونياً اعتبارا من14/ 9 إلى 27/ 9 ، ويرجى الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.