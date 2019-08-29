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اقتصاد

الاستثمار تقرر تشكيل المجلس الاستشارى لشئون المناطق الحرة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:02 م
صدى البلد
علياء فوزي
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا بتشكيل المجلس الاستشارى لشئون المناطق الحرة، وذلك تفعيلا لقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ورئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2019 بإصدار لائحة نظام إدارة المناطق الحرة.

ونص القرار على أن يترأس المجلس المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة، ويضم في عضويته كلا من المهندس حسام جبر، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، والدكتور سعد الريس، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، وأحمد هلال، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، ومحمد فتحى، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة بدمياط، والمهندس محمد هانى الحسينى، نائب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، والمهندس يحيى صنيدق، نائب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالإسكندرية، ومحمد الجيار، نائب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، إضافة إلى كل من المهندس عصام بحيرى، رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة، ونشوى مسعد، رئيس قطاع الشئون القانونية بالهيئة، وسامى حسن، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، وأيمن الشريعى، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة العامة، وطارق جمعة مكى، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الإعلامية، ونبيل السيد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية القانونية لمراكز خدمات المستثمرين، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من المختصين لإنجاز أعماله.

ووفقا للقرار، يختص المجلس بالوقوف على التحديات التي تواجه مشروعات المناطق الحرة العامة واقتراح حلول لها، واستطلاع رأى مستثمرى المناطق الحرة بشأن السياسات المقترح تطبيقها بالمناطق الحرة بما يضمن تحقيق الهدف المنشود منها، والمشاركة في وضع الرؤي المتعلقة بتطوير ورفع كفاءة المناطق الحرة، ومناقشة ودراسة أحدث التوجهات العالمية في مجال المناطق الحرة، وبحث سبل الاستفادة من أبرز التجارب الدولية الناجحة، واقتراح سبل تعاون مستثمرى المناطق الحرة العامة في الترويج للفرص الاستثمارية بالمناطق القائمة والمستهدفة، وينعقد المجلس مرة واحدة شهريا أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون له أمانة فنية.

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