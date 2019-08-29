جريزمان وبوجبا على رأس قائمة فرنسا لتصفيات يورو 2020

أعان ديديه ديشامب المدير الفني لمنخب فرنسا، قائمة الديوك، استعدادا لمواجهة ألبانيا وأندروا، في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.



وشهدت قائمة منتخب فرنسا عودة إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي بعد غياب أكثر من عام، واستعباد صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة.



وجاءت قائمة منتخب فرنسا كالتالي:



حراسة المرمى: لوريس - اريولا - مايجنان.



خط الدفاع: لوكاس دسن - ليو دوبوا - وكاس هيرنانديز - إيمريك لابورت - فاران - بافارد - لينجليت - وزما.



خط الوسط: ماتويدي - نونزي - بول بوجبا - توليسو - موسى سيسكو - توماس ليمار.



خط الهجوم: وسام بن يدر - كومان - نبيل فقير - إيكونيه - جيرو - انطوان جريزمان.