القليوبية تحتفل بعيدها القومى فى ذكرى افتتاح القناطر الخيرية.. مسيرات شبابية وعروض فنية وحزمة مشروعات خدمية جديدة .. ممشى اهل مصر يعيد رونق بنها.. صور

القليوبية تحتفل بعيدها القومى فى ذكرى افتتاح مدينة القناطر الخيرية

محافظ القليوبية:

افتتاح العديد من المشروعات الخدمية خلال الاحتفالات

تكريم المحافظين السابقين وعروض فنية وغنائية فى استاد بنها الرياضى



تحتفل محافظة القليوبية بالعيد القومى فى 31 أغسطس من كل عام والذى يواكب افتتاح القناطر الخيرية عام 1868، والتى تعد من اهم معالم المحافظة السياحية ويطلق عليها عروس القليوبية، حيث يتوافد اليها السائحون والزائرون من مختلف أنحاء الجمهورية لمشاهدة المناظر الطبيعية والمنتزهات والحدائق التى تبلغ نحو 500 فدان بالمدينة، وتضم أشجارا نادرة يتجاوز عمرها عشرات السنوات.



وبدات المحافظة فى الاستعداد مبكرا للإحتفالات وأعلن الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية عن تنظيم برنامج متميز للاحتفال بالعيد القومى والذى يستمر حتى الثالث من سبتمبر المقبل وتضمنت الاحتفالات تنظم مديرية الشباب والرياضة مسيرات شبابية تضم فرقة موسيقى نحاسية، وحملة إعلام المشاركين ويشارك فيها الشباب



كما شهد استاد بنها الرياضي احتفالا المحافظة بعيدها القومى بحضور محافظين سابقين وهم المستشار عدلي حسين، واللواء رضا فرحات، واللواء محمود عشماوي، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، واللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وتتضمن الاحتفال انطلاق سيارات كرنفال المشروعات القومية ومشروعات المحافظة من ديوان المحافظة حتى استاد بنها الرياضي، ثم بدات الاحتفالية بالصالة المغطاة باستاد بنها الرياضي والتي شهدت عرض فيلما تسجيليا عن معالم القليوبية، كما تضمنت الاحتفالية تنظيم فقرات فنية واستعراضية لطلاب جامعة بنها وعرض رياضي لطلاب مدارس مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.



كما تم تنظيم فقرات شعرية إلى جانب فقرة الموسيقى النحاسية لفرقة طلائع الشباب والرياضة بالقليوبية، ثم فقرة الموسيقى العربية قدمتها مديرية الثقافة بالقليوبية.



وتعد احتفالات العيد القومى للمحافظة فرصة ذهبية لاهالى المحافظة لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية الهامة فى القطاعات الصحية والتعليمية، وكذلك مشروعات المياه والصرف الصحي في جميع قرى ومدن المحافظة



وكان مشروع ممشى أهل مصر والذي تنفذه محافظة القليوبية بالتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية من أهم المشروعات التى تم افتتاحها ليكون متنفسا مجانيا لمواطني مدينة بنها والمترددين عليها من أبناء المحافظة.



وقال محافظ القليوبية أن الممشى هدية المحافظة للمواطنين في عيدها القومي مشيرا الى أن المشروع كان بمثابة الحلم لأبناء مدينة بنها واليوم أصبح حقيقة ليكون متنفسا حضاريا يلجأ إليه المواطنون للتنزه ورؤية مياه النيل والتمتع بالمناظر الجميلة التي تبعث في النفس الراحة والهدوء إضافة إلي استغلال الممشى لإقامة مشروعات لعربات الشباب لجذب المزيد من الزائرين وخلق فرص عمل للشباب كما تم التعاقد مع شركة للنظافة والأمن للحفاظ على المشروع ليظل بصورة حضارية جيدة ونظيفة.



وأوضح المحافظ أن الممشى تم تزويده بأسوار حديدية ذات طابع حضاري مميز وأعمدة إنارة وبلاط الانترلوك وخدمات ومقاعد وإدارة للأمن والنظافة والتشغيل لمراعاة المظهر الجمالي للممشى، والدخول سوف يكون متاحا لجميع المواطنين بالمجان.



وعن تفاصيل المشروعات الجديدة التى تم افتتاحها وجارى العمل على الانتهاء منها تزامنا مع احتفالات العيد القومي قال محافظ القليوبية انه تم افتتاح 10 مشروعات لمياه الشرب بتكلفة 1.8 مليار جنيه، وافتتاح 65 مشروعا للصرف الصحي بتكلفة 4.6 مليار جنيه، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات المياه والصرف الصحي 6.4 مليار جنيه، كما أنه جاري تطوير 5 مستشفيات على مستوى محافظة القليوبية بتكلفة بلغت أكثر من مليار جنيه، وهم "مستشفى قليوب المركزي والقناطر المركزي والخانكة المركزي وكفر شكر المركزي وقها المركزي"، وتطوير 40 وحدة صحية بتكلفة 35 مليون جنيه.



وفي قطاع المدارس، تم افتتاح 34 مدرسة بتكلفة 220 مليون جنيه، كما تم رصف طرق بالمحافظة بطول 44.8 ألف كيلو متر، ورصف بالإنتر لوك بطول 56.9 ألف متر، بتكلفة إجمالي بلغت 147.2 مليون جنيه، كما تم إنشاء مدفن صحي جديد للمحافظة بتكلفة 15 مليون جنيه.



وأضاف أن محافظة القليوبية قد بدأت في تطوير أنفاق مدينة شبرا الخيمة بتكلفة 17 مليون جنيه، حيث أنفقت محافظة القليوبية 110 مليون جنيه في مجال تحسين البيئة للنهوض بمستوى الخدمات البيئية والنظافة، كما تم تطوير 3 مجازر نصف الي بالقناطر الخيرية وقليوب وطوخ بإجمالي 33.4 مليون جنيه.



وفي قطاع الإسكان، تم إنشاء عدد 1102 عمارة سكنية إسكان اجتماعي بالعبور تحتوي على عدد 27240 وحدة سكنية بتكلفة 3.6 مليار جنيه، كما تم إنشاء 172 عمارة إسكان اجتماعي بعرب العليقات بالخانكة بتكلفة 1.3 مليار جنيه.



وفي مجال المشروعات القومية تم إنشاء 18 صومعة غلال بعرب العليقات بالخانكة بسعة 90 الف طن بتكلفة 300 مليون جنيه، كما تم إنشاء وتشغيل 12 مصنعا وظيفتك جنب بيتك ، وتم تشغيل أكثر من 1000 عامل داخل تلك المصانع، وفي مجال الشباب والرياضة تم إنشاء 142 ملعب نجيل صناعيا بتكلفة 70 مليون جنيه، كما تم انشاء 3 حمامات سباحة ببنها والخانكة وكفر شكر.

