العين الحمرا.. تحذير شديد اللهجة من ميتشو للاعبي الزمالك

حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي توجيه تحذيرا شديد اللهجة للاعبي الفريق الأبيض مطالبهم بعدم الاعتراض على قرارته في الفترة المقبلة.



وأكد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على هامش التدريبات الأخيرة، أنه يرفض اعتراض أي لاعب على قراراته، مطالبا الجميع بالالتزام.



جاءت تحذيرات المدير الفني بعدما وجد حالة من استياء بعض اللاعبين بسبب عدم مشاركتهم في مباراتي ديكاداها والمقاصة أو استبدال البعض اثناء المباراتين.



ويستعد الفريق الأبيض للقاء الاتحاد السكندري المقرر له مساء الأحد المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.