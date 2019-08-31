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توجيه وتحذير.. رئيس هيئة مكافحة الفساد الجديد يكشف ما دار بينه وبين ولي العهد السعودي

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:41 ص
رئيس هيئة مكافحة
رئيس هيئة مكافحة الفساد الجديد في السعودية
قسم الخارجي
قال مازن الكهموس الرئيس الجديد لهيئة مكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية إن لي العهد وجهه بتغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية ومحاربة الفساد.

وأضاف "ولي العهد وجهني بحديث شديد اللهجة بأن المرحلة القادمة هي استئصال الفاسدين من الموظفين الصغار"، وفقا لقناة العربية.

وتابع قائلا "ولي العهد يواصل حربه على الفساد .. وحذرني بأن هدفنا القادم الرؤوس الفاسدة المتوسطة والصغيرة بعد ماتخلصت الدولة من الرؤوس الفاسدة الكبيرة".

وأوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد الجديد "ولي العهد أمرني بأن نتواصل معه شخصيًا وإبلاغه بأي وزير لا يتفاعل معنا في تسهيل اجراءات محاربة الفساد".

وتابع "سنغير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية السابقة حتى نضمن أن يحصل كل مواطن على حقه في تقديم المعاملات الحكومية"،

كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا مليكا بتعيين الكهموس رئيسا لهيئة مكافحة الفساد، ضمن جملة من الأوامر الملكية الصادرة مساء الجمعة.

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