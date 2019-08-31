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برلمان

طلب إحاطة بشأن تحول مركز شباب لوكر لشرب الكحوليات

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:03 م
الكحوليات
الكحوليات
معتز الخصوصى
تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى وزارة الشباب والرياضة، بشأن إقامة حفل زفاف داخل مركز شباب عزبة الجندي بقليوب التابعة لمحافظة القليوبية يحيوي على مشروبات كحولية وشيشة.

وقال "أبو طالب" فى طلبه: "إن هذا الأمر لا يليق بمراكز الشباب والذوق العام للجمهور الذي اعتاد أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمية تراعي احتياجات الجمهور، وتمثل أمانًا كاملًا لابنائهم".

ورأى "أبو طالب": "إن هذا الأمر يُسيء إلى سمعة الرياضة في مصر، ففي الوقت الذي من المفترض فيه أن نتهم بمراكز الشباب والرياضة ونسخر جهودنا وإمكانياتنا لخلق كوادر وأجيال شبابية جديدة قادرة على إحراز البطولات في مختلف الألعاب، نتفاجئ أن أحد مراكز الشباب والرياضة تحول إلى (وكر) لشرب الشيشة والأدهى من ذلك تناول المشروبات الكحولية.

وأكد عضو البرلمان، على أن وزارة الشباب والرياضة في حاجة إلى تشكيل لجان إدارية تكون مهمتها الكشف المفاجئ على مراكز الشباب في مختلف المحافظات، للتأكد من مدى تحقيق الانضباط وعدم مخالفتها القانون، ومعاقبة المسؤولين حال الكشف على أي مخالفات سواء مالية أو إدارية.

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