عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعاون بين أمانة التنمية البشرية بحماة الوطن والاتحاد المصري للكيك بوكسينج

لقاء أمانة التنمية
لقاء أمانة التنمية البشرية بحماة الوطن واتحاد الكيك بوكسينج

عقدت أمانة التنمية البشرية المركزية بحزب حماة الوطن برئاسة الدكتور يحي هاشم لقاءا تشاوريا مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج و اللجنة العليا للشيندوكاي بحضور  الكابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج و المحاسب علي عبد اللاه رئيس اللجنة العليا للشيندوكاي وبمشاركة هيئة مكتب أمانة التنمية البشرية المركزية وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكيك بوكسينج و اللجنة العليا للشيندوكاي.

وقال الدكتور يحي هاشم أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب في التعاون مع كل مؤسسات الدولة بما يساهم في تنمية المجتمع والشباب.

و أكد الدكتور يحي هاشم أن الاجتماع تطرق إلي خطة عمل أمانة التنمية البشرية بحماه الوطن والاتحاد المصري للكيك بوكسينج خلال الفترة القادمة من خلال الفاعليات المشتركة بينهم و تعزيز التعاون المشترك من أجل صناعة الأبطال من الأجيال القادمة و تشجيع الفئات العمرية المختلفة على ممارسة الرياضة على مستوى الجمهورية و إطلاق المبادرات المجتمعية الرياضية.

أمانة التنمية البشرية المركزية حزب حماة الوطن الكابتن محمد صبيح الاتحاد المصري للكيك بوكسينج صناعة الابطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

بعائد يومي 1500 جنيه.. أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك المصرية 2024| تفاصيل

شوبير يكشف أسباب خسارة الزمالك أمام سموحة

20 ألف جنيه دفعة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد لأول مرة في مصر

خالد مرتجي يرد على مريم متولي: محدش كلمك ومش هترجعوا الأهلي.. فيديو

تطورات عاجلة في أزمة أفشة وكولر.. تفاصيل

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

خالد الغندور يوجه رسالة نارية لنجم الأهلي علي معلول

ترشيحاتنا

بعد دهسه شابا أعلى الدائري.. أمن الجيزة يتحفظ على سيارة عصام صاصا

الصحف الكويتية اليوم| أمير البلاد يتوجه غداً إلى تركيا.. الاحتلال يبدأ ترحيل سكان رفح تمهيداً للاجتياح.. وحماس تحذر من تداعيات وتطور خطير

القاهرة الإخبارية: سماع دوي انفجارات في المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية

أكبر إبادة جماعية .. الرئاسة الفلسطينية تحذر من اجتياح رفح

اتحاد القبائل العربية يحذر من خطورة اجتياح رفح

13 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة أمنية جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للحامل عند تناول الفسيخ والرنجة؟

الفرق شاسع بينهما.. عارضة أزياء ترتدي فستان شيرين عبد الوهاب بالكويت| شاهد

علامة واحدة.. سلامة الغذاء تنشر صورة للفسيخ غير الصالح للاستخدام الآدمي

مجسم وضيق.. نجوي كرم تثير الجدل بالسوشيال ميديا في دبي

فيديو

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ