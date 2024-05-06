تعاون بين أمانة التنمية البشرية بحماة الوطن والاتحاد المصري للكيك بوكسينج

عقدت أمانة التنمية البشرية المركزية بحزب حماة الوطن برئاسة الدكتور يحي هاشم لقاءا تشاوريا مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج و اللجنة العليا للشيندوكاي بحضور الكابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج و المحاسب علي عبد اللاه رئيس اللجنة العليا للشيندوكاي وبمشاركة هيئة مكتب أمانة التنمية البشرية المركزية وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكيك بوكسينج و اللجنة العليا للشيندوكاي.

وقال الدكتور يحي هاشم أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب في التعاون مع كل مؤسسات الدولة بما يساهم في تنمية المجتمع والشباب.

و أكد الدكتور يحي هاشم أن الاجتماع تطرق إلي خطة عمل أمانة التنمية البشرية بحماه الوطن والاتحاد المصري للكيك بوكسينج خلال الفترة القادمة من خلال الفاعليات المشتركة بينهم و تعزيز التعاون المشترك من أجل صناعة الأبطال من الأجيال القادمة و تشجيع الفئات العمرية المختلفة على ممارسة الرياضة على مستوى الجمهورية و إطلاق المبادرات المجتمعية الرياضية.