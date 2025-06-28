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الأهلي وبورتو الأبرز.. فيفا يكشف عن أفضل 5 مباريات في كأس العالم للأندية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي وبورتو الأبرز.. فيفا يكشف عن أفضل 5 مباريات في كأس العالم للأندية

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا عن أبرز مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت مباراة الأهلي وبورتو شهدت تسجيل 8 أهداف في ختام مباريات المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية 2025 وانتهت بالتعادل الإيجابي.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن بعض الأرقام المميزة من مرحلة المجموعات في كأس العالم للأندية، والتي تضمنت 5 مباريات لا تنسى.

وأكد فيفا  عبر موقعه الرسمي، أن مواجهات دور المجموعات التي بلغت 48 مباراة، شهدت تسجيل 144 هدفًا، تضمنت 5 مباريات لا تنسى، جاءت على النحو التالي

الأهلي 4-4 بورتو

وقال الاتحاد الدولي عن مباراة الأهلي وبورتو: "دخل الفريقان نهائي المجموعة الأولى وهما يدركان ضرورة الفوز للحفاظ على فرصة التأهل".

أضاف: "ما تلا ذلك كان مباراةً مثيرةً ومجنونةً شهدت ثمانية أهداف، غلب عليها كل شيء تقريبًا، باستثناء هدف الفوز".

بوكا جونيورز 2-2 بنفيكا

وصف فيفا مواجهة بوكا جونيورز وبنفيكا، قائلًا: "تقدم العملاق الأرجنتيني بهدفين لكن بنفيكا أنقذه اثنان من أيقونات المنتخب الأرجنتيني، حيث سجل أنخيل دي ماريا ونيكولاس أوتاميندي هدفين لضمان انتهاء المباراة المتقاربة بالتعادل".

إنتر ميلان 2-1 أوراوا ريدزبينما عن مباراة إنتر ميلان وأوراوا، قال موقع فيفا الرسمي: "كان أوراوا وجماهيره المتحمسة متقدمين لأكثر من ساعة في هذه المباراة، لكن هدفين متأخرين لإنتر "أحدهما هدف الفوز في الوقت بدل الضائع" أكملا التحول وأشعلا حملة النيراتزوري في الحياة".

بروسيا دورتموند 4-3 صنداونز

وأشار عن المعركة بين بروسيا دورتموند وصنداونز: "تأخر دورتموند في البداية في مواجهة سينسيناتي، لكنه كافح بأربعة أهداف دون رد ليحقق فوزًا ساحقًا على ما يبدو".

أضاف: "مع ذلك، أظهر صنداونز روحًا عالية، ونجح في تقليص الفارق بهدفين، لكنه لم يتمكن من اللحاق بنظيره الألماني إلا بفارق ضئيل".

فلومينينسي 4-2 أولسان

بينما أكد فيفا عن المواجهة اللاتينية الآسيوية بين فلومينينسي وأولسان: "بعد ساعات قليلة من مباراة صنداونز ودورتموند المثيرة التي شهدت سبعة أهداف، قدم فلومينينسي وأولسان أداءً كلاسيكيًا مميزًا، حيث تقدم النمور بقوة في الشوط الأول، لكن العملاق البرازيلي قدم عرضًا رائعًا في الشوط الثاني، ليحقق فوزًا مستحقًا في نيويورك، نيو جيرسي".

الاهلي بورتو كاس العالم للاندية

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