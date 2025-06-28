كاس العالم للأندية ...موعد مباراة بالميراس أمام بوتافوجو

يواجه ناديا بالميراس وبوتافوجو اليوم في دور الـ 16 في بطولة كأس العالم للأندية على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد" في "فيلادلفيا".

وتصدر بالميراس ترتيب المجموعةبرصيد 5 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف على إنتر ميامي الأمريكي صاحب الوصافة

موعد مباراة بالميراس ضد بوتافوجو





وضرب بالميراس موعداً مع مواطنه بوتافوجو اليوم السبت فى دور الـ16 الذي حل ثانياً في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعدما فاز على سياتل ساندورز الأمريكي وباريس سان جيرمان الفرنسي قبل أن يخسر أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

وستكون هذه المواجهة ثأرية بالنسبة إلى بالميراس متصدر المجموعة الأولى، بعدما أقصاه بوتافوجو من ثمن نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس في طريقه إلى تحقيق اللقب عام 2024.