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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين مستقبل وطن بالعلمين: المدينة تحولت لمعجزة عمرانية وقبلة سياحية عالمية

الشيخ عطية فضل شايخ عبدالرازق
الشيخ عطية فضل شايخ عبدالرازق

قال الشيخ عطية فضل شايخ عبدالرازق، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمركز مدينة العلمين، إن مدينة العلمين الجديدة أصبحت اليوم نموذجًا حيًا لمعجزة عمرانية وتنموية، تُجسد ملحمة بناء وطنية كبرى انطلقت برؤية ثاقبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحويل صحراء جرداء إلى مدينة عالمية تمثل واجهة مصر الحديثة اقتصاديًا وسياحيًا.

وأكد عطية فضل، في بيان له، أن الطفرة التي تشهدها المدينة هي حصاد مباشر لتخطيط استراتيجي جريء، وإرادة سياسية لم تعرف المستحيل، مشيرًا إلى أن ما تحقق في العلمين خلال سنوات قليلة هو إنجاز غير مسبوق يضاهي تجارب الدول الكبرى في بناء مدن المستقبل.

وأشار إلى أن عقد الحكومة لاجتماعاتها الدورية في العلمين خلال موسم الصيف لا يُعد مجرد خطوة تنظيمية، بل يحمل دلالة قوية على مكانة المدينة كعاصمة صيفية اقتصادية وسياسية، تؤكد على أن العلمين أصبحت منصة لصناعة القرار، ومركزًا متقدمًا في منظومة التنمية الوطنية.

وأضاف: “عندما تُدار ملفات الدولة من قلب العلمين، فهذا أكبر دليل على حجم الدور المحوري الذي أصبحت تلعبه المدينة في هيكل الدولة المصرية.”

وأوضح عطية فضل، أن العلمين الجديدة تحولت إلى قبلة سياحية واستثمارية، تُضاهي كبرى المدن الساحلية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المدينة باتت تستقطب استثمارات بمليارات الدولارات، في قطاعات العقارات، والسياحة، والتعليم، والخدمات الذكية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد المصري ويضيف مصادر مستدامة للعوائد الدولارية.

وثمّن أمين التنظيم جهود كافة الوزارات والهيئات الحكومية، وفي مقدمتها وزارات الإسكان، والنقل، والسياحة، والتنمية المحلية، لما قدمته من تيسيرات كبرى في تقديم الخدمات العامة للمواطنين والمصيفين والسائحين، من تطوير الطرق ووسائل النقل، إلى إنشاء فنادق عالمية، وتوفير رعاية صحية متكاملة.

وأكد أن هذه الجهود خلقت بيئة جاذبة للاستقرار والاستثمار، ومكنت المدينة من استضافة فعاليات دولية، كما عززت ثقة المواطنين في جدية المشروع القومي لبناء المدن الجديدة.

واعتبر عطية فضل، أن رؤية الرئيس السيسي هي الأساس في تحويل مشروع العلمين الجديدة من مجرد فكرة طموحة إلى واقع ينبض بالحياة والاستثمار والفرص، مشددًا على أن المدينة تعكس مفهوم التنمية المتكاملة، حيث تجمع بين الجمال الطبيعي والبنية التحتية الذكية والخطط الاقتصادية العميقة.

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن يواكب هذا التحول الكبير في المدينة، ويتابع بشكل دوري احتياجات المواطنين والمشروعات الخدمية، ويعمل على مد جسور التواصل بين الشارع والتنفيذيين لضمان استدامة هذا النجاح.

واختتم فضل، خلال تصريحه قائلًا: “مدينة العلمين الجديدة ليست مجرد مشروعات إسمنتية، بل هي ملحمة بناء حقيقية بدأت برؤية الرئيس السيسي، وتجسدت على الأرض بحكومة تعمل من داخلها، وشعب يرى أمام عينيه كيف تتحول الصحراء إلى مستقبل واعد.”

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