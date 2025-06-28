الكلية الفنية العسكرية توقع عقدى إتفاق مع شركتين لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والمنشآت المالية

وقعت الكلية الفنية العسكرية عقدى إتفاق مع شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E- FINANCE للمشاركة فى المسابقة الدولية التاسعة التى تنظمها الكلية “جائزة الفريق إبراهيم سليم” .

وقام اللواء أشرف ضياء الدين البيومى مدير الكلية الفنية العسكرية بتوقيع العقدين مع المهندس طارق لطفى حامد رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS والمهندس حسام حنفى عضو مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E- FINANCE .

ويهدف عقدى الإتفاق إلى تبادل الخبرات وتعظيم الإستفادة من التطور التكنولوجى المتلاحق لتطوير مهارات الطلبة البحثية والعملية وتنمية روح الفريق والعمل الجماعى بين طلبة الكلية الفنية العسكرية ومختلف الجامعات والمراكز البحثية المصرية والعالمية، وكذا إعداد وتأهيل كوادر علمية وهندسية ورعاية المبتكرين بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة المصرية .

حضر توقيع عقدى الإتفاق عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية ومسئولى الشركتين.