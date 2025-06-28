اجتماع الخطيب مع ريبيرو في الأهلي ..تفاصيل

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلى اجتماعا مهما خلال ساعات مع الإسبانى خوسيه ريبيرو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم لحسم العديد من الملفات على رأسها القائمة الأولى التى سيتم تسجيلها فى اتحاد الكرة اليوم.

كما يناقش الاجتماع الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين فى الفترة الحالية والاستعداد للموسم الجديد.

كما سيناقش موقف الفلسطينى وسام أبوعلى مهاجم الفريق، حيث شهدت آخر 24 ساعة تلقى النادى ثلاثة عروض من أندية عربية، أبرزها العربى القطرى، بخلاف استفسار شركة تسويق عن موقف اللاعب للانتقال لأحد الأندية الألمانية دون أن يكون هناك عرض رسمى.

ورغم تمسك مسئولى الأهلى باستمرار اللاعب، لكن العروض التى انهالت على النادى فى الساعات القليلة الماضية، جعلتهم يعيدون الحسابات ويتم عرض الأمر على المدير الفنى ريبيرو وكذلك اللاعب ووكيله.

وحال موافقة ريبيرو فإن الأهلى يسعى للحصول على 8 ملايين دولار نظير التخلى عن وسام أبوعلى بخلاف امتيازات أخرى تصل قيمتها إلى مليون دولار ونسبة من إعادة البيع تصل إلى 20% كحد أدنى، وسيكون أمام محمود الخطيب رئيس النادى خيار توفير البديل، ربما يكون لاعبا مصريا أو فلسطينيا حتى تتم معاملته كلاعب مصرى أيضا.