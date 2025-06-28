ريبيرو يوافق على رحيل لاعب الأهلي

رحب الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي ، برحيل أحمد رضا لاعب خط وسط الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي، على سبيل الإعارة خاصة في ظل عدم الحاجة إلى جهوده الموسم الجديد.

حدد الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الاهلي 72 ساعة القادمة، موعدا للسفر إلى اسبانيا للحصول على راحة استغلالا لعدم ارتباط الفريق بأي مباريات خلال الفترة المقبلة.

ويقوم الجهاز الإداري بالقلعة الحمراء ، بالتحضير للمعسكر بالبدء في استخراج تأشيرة اللاعبين الجدد للدخول والذي لم يسبق لهم الحصول على تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبي مبكرًا خوفا من حدوث أي أزمات تمنع انتظامهم في المعسكر.



وقرر خوسيه ريبيرو المدير الفني الإسباني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبي الفريق راحة لمدة 18 يوما بعد مباراة الفريق الأحمر أمام بورتو البرتغالي ببطولة كأس العالم للأندية على أن يتجمع الفريق في التتش قبل السفر لإسبانيا بأربعة أيام يخوض خلالها الفريق تدريباته حتى موعد السفر والانتظام بالمعسكر.