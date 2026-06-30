وسط إشادة واسعة بالقيادة السياسية .. مصر تترأس الاجتماع الشهري للمجموعة الأفريقية في فيينا

ترأس السفير محمد نصر، سفير مصر لدي النمسا ومندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، الاجتماع الشهري للمجموعة الأفريقية، والذي شهد تسليم رئاسة المجموعة إلى جمهورية غانا، وذلك عقب انتهاء فترة الرئاسة المصرية.

وخلال الاجتماع، أعرب سفراء وممثلو الدول الأفريقية عن خالص تقديرهم للرئاسة المصرية، مشيدين بما حققته من نجاحات ملموسة أسهمت في تعزيز وحدة الموقف الأفريقي والدفاع عن أولويات القارة داخل مختلف المحافل والمنظمات الأممية في فيينا، بما عزز من حضور وصوت أفريقيا في القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أعضاء المجموعة أن الرئاسة المصرية، بقيادة السفير محمد نصر، اتسمت بالكفاءة والاحترافية، وأسهمت في ترسيخ التنسيق والتشاور بين الدول الأفريقية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع المجموعات الإقليمية والشركاء الدوليين بما يخدم المصالح الأفريقية.

كما أشاد الحضور بالتنظيم المتميز والناجح للرئاسة المصرية لاحتفالية يوم أفريقيا التي عقدت بمقر الأمم المتحدة بمشاركة كافة الدول الافريقية، والتي عكست ثراء وتنوع القارة الأفريقية وأسهمت في إبراز ثقافاتها وتراثها، إلى جانب تعزيز مكانة المجموعة الأفريقية داخل المنظمات الدولية في فيينا.



وفي ختام الاجتماع، قام السفير محمد نصر بتسليم رئاسة المجموعة الأفريقية إلى سفيرة جمهورية غانا، متمنياً للرئاسة الغانية كل التوفيق والنجاح في مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، ومؤكداً استمرار مصر في دعم العمل الأفريقي المشترك وتعزيز التنسيق بين الدول الأفريقية بما يخدم مصالح القارة وشعوبها.