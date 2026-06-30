منتخب إيران يهاجم تنظيم كأس العالم 2026 في بيان ناري

أصدر الاتحاد الإيراني لكرة القدم بيانًا شديد اللهجة عقب خروج منتخب إيران من بطولة كأس العالم 2026، وجّه خلاله رسالة إلى الشعب المكسيكي ومدينة تيخوانا، عبّر فيها عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، وفي الوقت نفسه وجّه انتقادات لاذعة لتنظيم البطولة، معتبرًا أن العدالة لم تتحقق خلال المنافسات.

وأكد البيان أن الشعب المكسيكي أثبت أن استضافة كأس العالم لا تقتصر على الملاعب والتذاكر، بل تقوم على قيم الاحترام والإنسانية والكرامة، مشيرًا إلى أن تيخوانا ستظل دائمًا "الموطن الثاني" للمنتخب الإيراني.

وفي المقابل، أبدى الاتحاد الإيراني استياءه مما وصفه بغياب العدالة، متسائلًا: "هل حظي الجميع بالفعل بفرصة عادلة في هذه البطولة؟"، مؤكدًا أن سلسلة من القرارات والترتيبات اللوجستية والظروف المحيطة بالمباريات أثرت على مبدأ تكافؤ الفرص، وأن أحداث الجولة الأخيرة من دور المجموعات عززت هذا الانطباع.

وأضاف البيان أن منتخب إيران غادر البطولة ورأسه مرفوع، مؤكدًا أن الجماهير حول العالم لم تشاهد فقط معاناة المنتخب داخل الملعب، بل شاهدت أيضًا صمود شعب رفض المساومة على كرامته وشرفه رغم كل التحديات.

كما تضمن البيان انتقادات حادة لبعض الأطراف التي احتفلت بخروج إيران من البطولة، معتبرًا أن من احتفلوا بالإقصاء هم أنفسهم الذين سبق لهم الاحتفال بمعاناة الإيرانيين، وهو ما وصفه بأنه يكشف اختلافًا في مفهوم الإنسانية.

واختتم الاتحاد الإيراني بيانه بالتأكيد على أن بطولات كأس العالم تنتهي، لكن قيم الحضارات القائمة على الاحترام والكرامة الإنسانية تبقى، مضيفًا: "نتائج المباريات تصبح جزءًا من تاريخ كرة القدم، أما شرف الأمم فيصبح جزءًا من التاريخ البشري."