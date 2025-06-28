32 جامعة أهلية متاحة أمام طلاب الثانوية العامة 2025 | تفاصيل

وافق مجلس الجامعات الأهلية على إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، تشمل:

جامعة القاهرة الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، وجامعة مدينة السادات الأهلية.

وتضم الجامعات الجديدة 98 كلية وبرامج دراسية متنوعة تغطي مختلف التخصصات، ومن المقرر بدء الدراسة بها اعتبارًا من العام الجامعي 2025 / 2026، بعد صدور القرارات الجمهورية اللازمة لتشغيلها رسميًا.

أماكن الجامعات الأهلية الجديدة والكليات التي تضمها:

جامعة القاهرة الأهلية: تضم 14 كلية، منها الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، العلاج الطبيعي، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلوم، الطب البيطري، التجارة، الاقتصاد والعلوم السياسية، الإعلام، التربية للطفولة المبكرة، والحقوق.

جامعة كفر الشيخ الأهلية: تضم 12 كلية، منها الطب البشري، طب الفم والأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التمريض، الطب البيطري، الهندسة، علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، العلوم، الزراعة، اللغات والعلوم الإنسانية، والتجارة وعلوم الإدارة.

جامعة سوهاج الأهلية: تضم 8 كليات، منها الطب البشري، الصيدلة، الهندسة، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا العلوم الصحية، الإعلام، العلوم، واللغات والعلوم الإنسانية.

جامعة دمنهور الأهلية: تضم 8 كليات، منها الصيدلة، الطب البيطري، التمريض، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، العلوم، إدارة الأعمال، الآداب والعلوم الإنسانية، والفنون التطبيقية.

جامعة السويس الأهلية: تضم 9 كليات، منها طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة والبترول والتعدين، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلوم، اللغات والعلوم الإنسانية، الاقتصاد والإدارة والعلوم السياسية، الإعلام، والفنون التطبيقية.

جامعة دمياط الأهلية: تضم 5 كليات، هي التمريض، الفنون والتصميم، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الآثار والسياحة، وإدارة الأعمال.

جامعة عين شمس الأهلية: تضم 11 كلية، منها الهندسة، الحاسبات، التجارة، العلوم، الزراعة، الآداب، الإعلام، الطب البشري، طب الأسنان، التمريض، والقانون الدولي.

جامعة الوادي الجديد الأهلية: تضم 5 كليات، هي الصيدلة، الطب البيطري، الزراعة، العلوم، واللغات والعلوم الإنسانية.

جامعة الأقصر الأهلية: تضم 4 كليات، هي السياحة والآثار، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، اللغات والعلوم الإنسانية، والفنون التطبيقية.

جامعة الفيوم الأهلية: تضم 7 كليات، منها الطب، طب الفم والأسنان، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التمريض، العلوم، واللغات والعلوم الإنسانية.

جامعة طنطا الأهلية: تضم 9 كليات، منها الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلوم، العلوم الإدارية، والألسن.

جامعة مدينة السادات الأهلية: تضم 6 كليات، هي الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التجارة، العلوم، الصيدلة، الطب البيطري، والسياحة والفنادق.

32 جامعة أهلية بحلول 2025

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المنظومة التعليمية في مصر أصبحت تضم 32 جامعة أهلية بعد إنشاء الجامعات الجديدة.

وأوضح الوزير أن الجامعات الأهلية الجديدة ستعمل جنبًا إلى جنب مع 16 جامعة أهلية قائمة بالفعل، وهي:

جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة العلمين الدولية، جامعة الجلالة، جامعة المنصورة الجديدة، جامعة بنها الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية.

كما أشار إلى وجود 4 جامعات أهلية تعمل منذ سنوات، وهي:

جامعة النيل الأهلية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، وجامعة مصر للمعلوماتية.

وبذلك يرتفع عدد الجامعات الأهلية في مصر من 4 جامعات فقط قبل عام 2014 إلى 32 جامعة أهلية بحلول العام الدراسي 2025 / 2026، في خطوة تدعم التوسع في التعليم الجامعي وتوفير فرص تعليمية متنوعة بجودة عالية.