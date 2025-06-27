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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: اكتشاف نوع جديد من الفطريات يحمل اسم Trichoderma egyptiacum

مدينة الأبحاث العلمية
مدينة الأبحاث العلمية
نهلة الشربيني

أعلنت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية عن اكتشاف نوع جديد من الفطريات ينتمي إلى جنس Trichoderma، تم تعريفه وتسجيله رسميًا باسم Trichoderma egyptiacum. 

ويأتي الاكتشاف في إطار جهود المدينة لدعم البحث العلمي وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، بما يعزز من دورها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، اتساقًا مع محاور الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا الاكتشاف يُمثل إنجازًا علميًا يعكس قدرة مؤسسات البحث العلمي المصرية على الإسهام في تطوير المعرفة العالمية، مشيرًا إلى أهمية دعم البحوث التطبيقية التي تُسهم في مواجهة التحديات الزراعية والصناعية، وتحقيق الأمن الغذائي والحد من استخدام المبيدات الكيميائية.

وأكدت الدكتورة منى عبد اللطيف، مدير المدينة، أن هذا الاكتشاف يُعد إضافة مهمة للتنوع التصنيفي العالمي لهذا الجنس من الفطريات، كما يُثري المعرفة العلمية بالتنوع الحيوي ويفتح آفاقًا جديدة للبحوث المستقبلية في مجالات التصنيف والأحياء الدقيقة وتطبيقاتها، مشيرة إلى أن النوع المكتشف يُمثل فرصة واعدة لاستخدامه في التسميد الحيوي والمكافحة الحيوية ضد مسببات الأمراض النباتية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور يونس رشاد، الباحث المساعد بمعهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة بالمدينة ومكتشف الفطر الجديد، أن جنس Trichoderma يُستخدم على نطاق واسع في المجالات الزراعية والصناعية والطبية، وتستند إليه أكثر من ٥٠٪ من منتجات المكافحة الحيوية الفطرية عالميًا، مشيرًا إلى أن الفريق البحثي قام بدراسة التنوع الحيوي لهذا الجنس الفطري في مصر، حيث تم عزل ٦٠ عزلة فطرية من ١١٩ عينة نباتية وتربة جذرية تمثل خمس بيئات مصرية مختلفة، وأسفرت الدراسة عن اكتشاف النوع الجديد المنتمي إلى مجموعة Harzianum، وتم تسميته علميًا:

Trichoderma egyptiacum Y.M. Rashad, B. Natey & J.X. Deng, sp. nov

وأُجيز هذا النوع الجديد من قبل الجمعية الألمانية للفطريات (DGfM)، ونُشر في مجلتها الرسمية Mycological Progress في يونيو ٢٠٢٥

كما تم تسجيله رسميًا في قاعدة بيانات MycoBank العالمية المتخصصة في توثيق وتصنيف الفطريات، حيث يُعد هذا التسجيل خطوة مهمة نحو الاعتراف الدولي بالجهود البحثية المصرية، ويُعزز من مساهمتها في منظومة المعرفة العلمية العالمية.

التعليم العالي وزارة التعليم العالي البحث العلمي

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