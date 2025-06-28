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طلب إحاطة بالنواب لمواجهة مشكلات تنسيق الثانوية العامة وظلم الطلاب في توزيع الرغبات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة بالنواب لمواجهة مشكلات تنسيق الثانوية العامة وظلم الطلاب في توزيع الرغبات

عبد السلام خضراوى
عبد السلام خضراوى
فريدة محمد

تقدم المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب، بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حول مشكلات تنسيق الثانوية العامة وظلم بعض الطلاب في توزيع الرغبات وما يعانيه العديد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم من مشكلات متكررة في عملية التنسيق الجامعي، خاصة ما يتعلق بعدم دقة توزيع الرغبات، ووقوع ظلم على بعض الطلاب رغم استحقاقهم للالتحاق بالكليات التي يرغبون بها بناءً على مجموعهم.

وقال “خضراوى ”: أتمنى عدم وجود المشكلات  والشكاوى وتكرارها فى تنسيق الثانوية العامة لهذا العام وفى مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر ترشيح طلاب إلى كليات لم يدرجوها ضمن رغباتهم، بسبب أخطاء في قواعد التوزيع الجغرافي أو البرمجي وعدم وجود فرصة لتعديل الرغبات بعد ظهور نتيجة التنسيق، ما يضيع على الطلاب فرصة تصحيح المسار وتفاوت تنسيق بعض الكليات بشكل غير منطقي بين المحافظات، مما يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم وضوح السياسات المتبعة في قبول طلاب الشهادات المعادلة والدبلومات الفنية، ما يزيد من شعور بالظلم بين الطلاب النظاميين.

وطالب المهندس عبد السلام خضراوي، بمراجعة شاملة لنظام التنسيق الإلكتروني لضمان العدالة والدقة في توزيع الرغبات وإتاحة فرصة لتظلمات التنسيق تمكن الطلاب من الاعتراض على نتيجة توزيعهم ومراجعة قواعد التوزيع الجغرافي بما يراعي البعد الاجتماعي والأسري للطلاب إضافة إلى زيادة الشفافية في إعلان معايير القبول بالكليات، خاصة في الكليات ذات الإقبال العالي مع تشكيل لجنة حكومية وبرلمانية لمتابعة شكاوى الطلاب في موسم التنسيق الجامعي.

كما طالب المهندس عبد السلام خضراوي، من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان واستدعاء وزيرى التعليم العالى والتربية والتعليم للرد عليه. 

عبد السلام خضراوى مجلس النواب النواب محمد أيمن عاشور محمد عبد اللطيف

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