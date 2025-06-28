طلب إحاطة فى النواب لمواجهة تلوث نهر النيل والمياه الجوفية

تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان والموارد المائية والري والبيئة والتنمية المحلية بشأن تفاقم أزمة تلوث نهر النيل ومصادر المياه الجوفية وتأثيرها على الصحة العامة والبيئة.

وقال إن مظاهر تلوث نهر النيل، المصدر الرئيسي لمياه الشرب والري في مصر، انتشرت إلى جانب تلوث العديد من آبار المياه الجوفية، خاصة في مناطق الدلتا والصعيد، وهو ما يُشكّل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، والأمن المائي والغذائي، والتنمية المستدامة بشكل عام.



وأكد النائب السيد شمس الدين أن هناك العديد من التقارير رسمية وغير الرسمية رصدت وجود كميات كبيرة من المخلفات الصناعية والصرف الصحي والزراعي تُلقى مباشرة في نهر النيل دون معالجة حقيقية، إلى جانب تسرب المبيدات والأسمدة الكيماوية إلى المياه الجوفية، الأمر الذي يؤدي إلى تفشي أمراض الكُلى والكبد بين المواطنين وتلوث المحاصيل الزراعية وزيادة ملوحة الأراضي وفقدان خصوبتها وتدهور النظام البيئي النهري والجوفي.

وطالب النائب السيد شمس الدين الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات للقضاء على هذه المشكلات، فى مقدمتها إجراء مسح بيئي شامل لمصادر التلوث في نهر النيل ومصادر المياه الجوفية، وإلزام المنشآت الصناعية والزراعية بمعالجة صرفها وفقًا للمعايير البيئية، وتطوير وتشديد الرقابة على محطات معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، والتنسيق بين وزارات الري والبيئة والصحة للتعامل مع حالات التلوث والتوعية بخطرها مع إصدار تقارير.