ترسانة أسلحة.. مقـ تل عنصريين شديدي الخطورة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

لقى عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، من متجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.



وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عنصرين جنائيين شديدى الخطورة مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى جنايات "مخدرات ، قتل ، خطف ، سلاح ، سرقة بالإكراه" وأحدهما محكوم عليه بالسجن المؤبد فى جناية “مخدرات”، بجلب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بإحدى الجزر بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط ، بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعهما ، وبحوزتهما ( 158 قطعة سلاح نارى

"2 رشاش جرينوف، 36 بندقية آلية، 44 بندقية خرطوش ، 76 فرد خرطوش" – قرابة 55 كيلو جرام لمخدرى "شابو ، حشيش").

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 75 مليون جنيه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.