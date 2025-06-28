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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شخص يستولى على 17 مليون جنيه من إحدى الوزارات

أموال
أموال
مصطفى الرماح

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 17 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاستيلاء على الأموال العامة.

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى من خلال قيام أحدهم باستغلال طبيعة عمله فى الاستيلاء على أموال إحدى الوزارات والاشتراك مع الآخرَين ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات والمشغولات الذهبية”.
 

قدرت تلك الممتلكات بـ 17 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الأجهزة الأمنية الأموال العامة الوزارات غسل الأموال

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