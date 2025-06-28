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قلوبنا يعتصرها الألم ..قرينة الرئيس توجه الهلال الأحمر بدعم أهالي ضحايا حادث المنوفية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قلوبنا يعتصرها الألم ..قرينة الرئيس توجه الهلال الأحمر بدعم أهالي ضحايا حادث المنوفية

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

وجهت السيدة الاولي السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، الهلال الأحمر المصري بسرعة تقديم الدعم النفسي والمادي لأهالي ضحايا حادث المنوفية.


وكتبت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك":" قلوبنا يعتصرها الألم على بناتى ضحايا حادث المنوفية الأليم، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، ولأسرهم الصبر والسلوان.. وقد وجهتُ الهلال الأحمر المصري بسرعة تقديم الدعم النفسي والمادي لأهالي الضحايا ، إيمانًا بأن الدولة تقف دائمًا سندًا لأبنائها في الشدائد، وأن التكافل والتضامن هما قوتنا في مواجهة المحن..رحم الله الضحايا وألهم ذويهم الصبر والثبات.


https://www.facebook.com/share/p/16bvtN8gau/?mibextid=wwXIfr

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي

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